Брюссель, 11 ноября. Официальный представитель ЕС на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно не исключил введения европейских санкций против Судана. По его словам, ограничения вступят в силу, если военные откажутся от политического диалога. Кроме того, ЕС потребовал вернуть Абдалле Хамдоку пост премьера.

Министры иностранных дел Евросоюза встретятся в понедельник, 15 ноября, чтобы обсудить диалог с Хартумом. Луис Мигель Буэно подчеркнул, что принятые решения станут основополагающими, поскольку главы МИД затронут вопрос введения ограничений в отношении Судана.

«Если военные продолжат предпринятые действия, тогда ЕС рассмотрит, как решить эту проблему имеющимися в нашем распоряжении механизмами, включая введение санкций и приостановку помощи», — добавил он.

Евросоюз для принятия решений по Хартуму координирует действия с зарубежными финансовыми институтами, включая Международный валютный фонд, а также поддерживает посредничество Африканского союза и усилия, предпринимаемые ООН, продолжил Луис Мигель Буэно.

«Лучший способ обеспечить стабильность в Судане — ускорить демократию. Следовательно, властям необходимо вернуться на демократический путь и уважать выбор суданского народа», — отметил представитель ЕС.

По его мнению, Конституционный документ переходного периода вел восточноафриканское государство к выборам, поскольку предусматривал партнерство в управлении между военным и гражданским компонентами. Однако ситуация изменилась в конце октября, когда главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на фоне неспособности правительства вывести республику из кризиса распустил Суверенный совет и кабмин, а также ввел чрезвычайное положение.

«Европейский союз потребовал возвращения Абдаллы Хамдока, но это не означает, что мы связаны с ним как с личностью, а, скорее, это часть переходного процесса, к которому мы призываем вернуться», — разъяснил Луис Мигель Буэно.

Ранее США попытались повлиять на ситуацию в Судане через Израиль. Дипломаты из Тель-Авива по просьбе администрации американского президента Джо Байдена направились в Хартум, чтобы попытаться убедить главнокомандующего ВС восстановить гражданское правительство. Кроме того, Совет Безопасности ООН анонсировал экстренное консультационное заседание по развитию ситуации.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей указывал на двойные стандарты Запада в вопросе восточноафриканского государства. По его словам, после прихода военных к власти у суданцев появилась возможность пойти путем самоопределения, что не устраивает США и их союзников.