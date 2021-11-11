Итальянская Ferrari показала уникальный спорткар

Маранелло, 11 ноября. Созданный по программе Special Projects спортивный автомобиль рассекретили в концерне из Италии.

Инженеры автомобилестроительной корпорации Ferrari разработали единственный в мире спорткар BR20. В основу машины лег универсал Ferrari GTC4Lusso.

Экземпляр оборудуется двигателем на 681 л.с. при объеме в 6,3 литра, который работает в паре с роботизированной КПП на семь передач. Дизайнеры марки решили обновить экстерьер модели, в результате чего он получил штрихи купе концерна времен середины прошлого века. Помимо этого, работники компании обновили оптическую систему авто и поставили 20-дюймовые диски.

Салон BR20 не может похвастаться задними сиденьями — вместо них в транспортном средстве устанавливается полка для багажа. Интерьер отделывается кожей темно-коричневого цвета, а также материалами из углепластика. Багажный отсек украшается дубовыми панелями и вставками из карбона.

Prt Scr twitter.com / @Ferrari

Ни имени заказчика эксклюзивного автомобиля, ни стоимости машины в Ferrari не раскрывают. Известно, что за последние 13 лет по программе One-Off на предприятии разработали 14 особенных моделей.

Летом корпорация Ferrari создала гибридное купе, которому подарила наименование 296 Gran Turismo Berlinetta. Машина стала второй по мощности гибридной моделью в линейке марки.