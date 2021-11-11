Скабеева многообещающей шуткой о 2014-м предсказала большие перемены на Украине

Москва, 11 ноября. Ведущая популярного политического ток-шоу одной неоднозначной шуткой заставила понервничать украинского эксперта.

Гости студии «60 минут» обсуждали непростую ситуацию с украинской энергетикой, пытаясь разобраться в глупой политике украинской власти, оставившей простых украинцев наедине с опасными проблемами.

Бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров жестко раскритиковал украинского гаранта, за его манеру прятаться от реальности за радужными и необоснованно позитивными роликами с обращениями к народу. Бывший парламентарий отметил, что во время одного из таких сеансов видеосвязи Зеленский попросил украинцев не подписывать заявления на увольнение по требованию работодателей. Этот незначительный, казалось бы, момент, ярко демонстрирует, что украинцев этой зимой ждут не только холодные квартиры, но и тотальная нищета из-за массовых увольнений.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

«А чем это вызвано? Это вызвано как раз той политикой, что украинская власть проводит в сфере энергетики. Многие предприятия становятся неконкурентными. Они просто не могут работать при таких ценах на газ. Тысячи людей будут выброшены на улицы. Но, к сожалению, президент Украины этого не знает, или ему не говорят, или умело прикидывается, что ничего не понимает, упирая все в тарифы для населения», — высказался Килинкаров.

На эмоциональную речь бывшего депутата ответила Ольга Скабеева, полушутя озвучив своеобразное пророчество

«Хочется, как говорит Блинкен, еще раз совершить ошибку 2014 года, и спасти уже целиком Украину и вернуть ее в гавань родную», — иронично, но многообещающе отметила ведущая.

На слова Скабеевой нервно отреагировал присутствовавший в студии украинский депутат территориальной общины Гордей Белов, выразив надежду, что это была не угроза и не предсказание больших перемен на Украине. Ответ «Будущее покажет» явно его не успокоил.

Ранее немецкий журналист Даниэль Бауэр объяснил своим читателям, почему Лукашенко за ситуацию на границе с Польшей должны вручить медаль Евросоюза.