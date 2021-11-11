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В сирийском Идлибе полностью пересохло ключевое водохранилище
Весь мир
В сирийском Идлибе полностью пересохло ключевое водохранилище
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 11 ноября. Главное водохранилище провинции Идлиб полностью пересохло из-за недостаточного количества осадков в этом году.

Резервуар, образованный построенной в 1994 году плотиной Аль-Дувейсат, крайне важен для фермеров, занимающихся скотоводством и земледелием. Уровень воды здесь начал падать лишь два года назад. По словам местных жителей, еще в 2019-м котлован объемом в 3,6 млн кубометров был залит полностью, однако в 2020-м резкое снижение количества осадков уменьшило объем наполнения вдвое.

В настоящее время вода осталась лишь в некоторых низменностях, куда фермеры приводят животных по оголившемуся дну. При этом для орошения полей и других целей воды уже не хватает. От этого водоема зависели порядка 800 семей, которые использовали воду в основном для полива 150 гектаров полей. Теперь же, по словам управляющего, их урожаи могут погибнуть, если в ближайшее время уровень осадков не нормализуется — в прошлом году он достиг рекордно низких значений.

Ситуацию осложнило и то, что трубопровод, соединявший водохранилище с ирригационными сетями, был поврежден — серьезные утечки привели к дополнительным расходам жидкости. Наряду с усиливающейся засухой в Ближневосточном регионе и, как следствие, выросшим уровнем потребления воды, это привело к полному опустошению резервуара впервые за 27 лет с момента его создания.

Последствия засухи в Сирии сказались не только на быте фермеров. Дамаск может начать импорт хлопка для текстильной промышленности, хотя до войны страна занимала второе место по экспорту этого сырья. Снизился и урожай оливок, который также оказался ниже, чем в последние несколько лет.

Однако в значительной мере на упадок сельского хозяйства повлияла война — многие угодья, нуждающиеся в искусственном орошении, были заброшены в период активных боевых действий и погибли. Подобная ситуация наблюдается сейчас практически во всех частях страны.

В ряде регионов страны угроза жизни фермеров сохраняется до сих пор — ранее специальные корреспонденты ФАН побывали в долине Эль-Габ. Местные жители здесь продолжают работать в полях на фоне регулярных обстрелов со стороны боевиков, а единственный канал для орошения посевов стал разграничительной линией между мирным населением и террористами.

От острого дефицита воды страдают также жители северо-восточных районов, где водоснабжение во многом зависит от полноты Тигра и Евфрата. Их сток ежегодно уменьшается, как из-за засухи, так и от действий Турции.

Находясь выше по течению этих двух рек, республика зачастую использует их ресурсы без учета потребностей своих соседей — Сирии и Ирака. Помимо этого, Анкара неоднократно использовала свое более выгодное географическое положение в качестве рычага воздействия на Дамаск и Багдад, уменьшая сброс воды на своих плотинах.

Сейчас же такой подход практикуют и радикалы — протурецкие и курдские боевики регулярно нарушают работу насосной станции Алук, от которой зависят миллионы жителей провинции Хасака.

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сирия идлиб засуха
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