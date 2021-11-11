В сирийском Идлибе полностью пересохло ключевое водохранилище

Дамаск, 11 ноября. Главное водохранилище провинции Идлиб полностью пересохло из-за недостаточного количества осадков в этом году.

Резервуар, образованный построенной в 1994 году плотиной Аль-Дувейсат, крайне важен для фермеров, занимающихся скотоводством и земледелием. Уровень воды здесь начал падать лишь два года назад. По словам местных жителей, еще в 2019-м котлован объемом в 3,6 млн кубометров был залит полностью, однако в 2020-м резкое снижение количества осадков уменьшило объем наполнения вдвое.

A vital reservoir in Idlib #Syria has dried up for the first time. "For 10 years we have come here. If God does not send us good rainfall that could fill the reservoir this year people won't be able to grow crops they rely on to make a living." https://t.co/oRzjC6sqki — Conflict and Environment Observatory (CEOBS) (@detoxconflict) November 11, 2021

В настоящее время вода осталась лишь в некоторых низменностях, куда фермеры приводят животных по оголившемуся дну. При этом для орошения полей и других целей воды уже не хватает. От этого водоема зависели порядка 800 семей, которые использовали воду в основном для полива 150 гектаров полей. Теперь же, по словам управляющего, их урожаи могут погибнуть, если в ближайшее время уровень осадков не нормализуется — в прошлом году он достиг рекордно низких значений.

Ситуацию осложнило и то, что трубопровод, соединявший водохранилище с ирригационными сетями, был поврежден — серьезные утечки привели к дополнительным расходам жидкости. Наряду с усиливающейся засухой в Ближневосточном регионе и, как следствие, выросшим уровнем потребления воды, это привело к полному опустошению резервуара впервые за 27 лет с момента его создания.

@wammezz



The increasing water problems linked with #climatecrisis and conflict in #Syria is again visible as the Duwaysat dam on the border in Idlib with Turkey is drying up.



https://t.co/KQVeH6fVGE via @FRANCE24 pic.twitter.com/aZFgD1AnFO — زين العابدين | Zain (@DeirEzzore) November 11, 2021

Последствия засухи в Сирии сказались не только на быте фермеров. Дамаск может начать импорт хлопка для текстильной промышленности, хотя до войны страна занимала второе место по экспорту этого сырья. Снизился и урожай оливок, который также оказался ниже, чем в последние несколько лет.

Однако в значительной мере на упадок сельского хозяйства повлияла война — многие угодья, нуждающиеся в искусственном орошении, были заброшены в период активных боевых действий и погибли. Подобная ситуация наблюдается сейчас практически во всех частях страны.

В ряде регионов страны угроза жизни фермеров сохраняется до сих пор — ранее специальные корреспонденты ФАН побывали в долине Эль-Габ. Местные жители здесь продолжают работать в полях на фоне регулярных обстрелов со стороны боевиков, а единственный канал для орошения посевов стал разграничительной линией между мирным населением и террористами.

On July 15, a joint statement by @UNICEF and @OCHA_Syria stated that over 1 million people are at risk from water insecurity linked with the Aluk station, with over 2 dozens shut down occurring since October 2019 2/x https://t.co/13f45CFndl — Wim Zwijnenburg (@wammezz) July 26, 2021

От острого дефицита воды страдают также жители северо-восточных районов, где водоснабжение во многом зависит от полноты Тигра и Евфрата. Их сток ежегодно уменьшается, как из-за засухи, так и от действий Турции.

Находясь выше по течению этих двух рек, республика зачастую использует их ресурсы без учета потребностей своих соседей — Сирии и Ирака. Помимо этого, Анкара неоднократно использовала свое более выгодное географическое положение в качестве рычага воздействия на Дамаск и Багдад, уменьшая сброс воды на своих плотинах.

Сейчас же такой подход практикуют и радикалы — протурецкие и курдские боевики регулярно нарушают работу насосной станции Алук, от которой зависят миллионы жителей провинции Хасака.