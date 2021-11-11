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Владимирская область примет Международный студенческий кинофестиваль ВГИК
Общество
Владимирская область примет Международный студенческий кинофестиваль ВГИК
Пресс-служба администрации Владимирской области  / 

Владимир, 11 ноября. С 14 по 16 ноября во Владимирской области будет проходить просмотр фильмов, включенных в программу 41-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК. Главной площадкой мероприятия станет областной Киноцентр, который, в свою очередь, организует кинопоказы в учреждениях образования и культуры Владимирской области, сообщают «Владимирские ведомости».

Показы пройдут на семи площадках — во Владимире, Коврове, Кольчугино, поселках Первомайский и Красное Эхо, селе Клязьминский Городок. Зрители не только посмотрят лучшие короткометражные работы студентов, прошедшие отбор на внутреннем этапе фестиваля, но и выберут претендентов на победу, отдав свои голоса их фильмам.

Международный студенческий кинофестиваль ВГИК каждый год открывает миру новые таланты, которые затем становятся мэтрами киноискусства. Работы авторов, начинавших с фестивальных «короткометражек», затем удостаиваются наград на престижных российских и международных кинофестивалях. Участниками студенческого смотра когда-то были знаменитые режиссеры — Василий Шукшин, Андрон Кончаловский, Андрей Тарковский, Вадим Абдрашитов.

Ранее ФАН рассказывал о фестивале «Кинотавр». В этом году он прошел в Сочи в 32-й раз.

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