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Суданские СМИ раскрыли факты биографии главного кандидата в премьер-министры страны
Весь мир
Суданские СМИ раскрыли факты биографии главного кандидата в премьер-министры страны
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Хартум, 11 ноября. Суданские СМИ заинтересовались личностью профессора Хануда Абийи Кадуфа после того, как руководство страны достигло договоренности с основными политическими силами выбрать его в качестве нового главы кабмина.

Согласно распространяемым в прессе биографическим сведениям, потенциальный будущий премьер являлся одним из ведущих кандидатов на эту должность после падения режима прежнего президента Судана Омара аль-Башира. Когда же председателем правительства назначили Абдаллу Хамдока, Хануда Абийя рассматривался как первый претендент на пост министра юстиции.

Ученый хорошо известен в международных научных кругах и считается одним из национальных талантов, эмигрировавших за рубеж. Он родился в январе 1944 года в городе Диллинг, расположенном в Нубийских горах, штат Южный Кордофан. До 2019 года жил в Малайзии, где работал профессором и деканом юридического колледжа Ахмеда Ибрагима в Международном исламском университете. После свержения правительства Омара аль-Башира в 2019 году вернулся на родину, чтобы занять пост президента Международного университета Африки.

Хануд Абийя Кадуф — эксперт по правовым вопросам и судья, специализирующийся на различных аспектах юриспруденции. Он имеет докторскую степень и степень магистра Лондонского университета.

С 1974 по 1975 год занимал должность помощника главного редактора «Суданского юридического вестника», с 1975 по 1977-й проводил исследования в области обычного права в Хартумском университете. С 1972 по 1988-й работал судьей, в том числе в апелляционных инстанциях.

Кроме того, до 2018 года Хануд занимал ряд должностей в Институте экологических исследований и Юридическом колледже Университета Хартума. Он также состоял членом в нескольких национальных учреждениях, включая Консультативный комитет судебной власти и Суданскую организацию по правам человека.

Ранее источники газеты Al Youm Al Tali сообщили, что главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан во время встречи с политическими партиями и главами вооруженных движений договорился с ними о назначении Кадуфа новым премьер-министром страны. Однако когда об этом объявят официально, не сообщается.

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судан
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