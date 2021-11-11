Единый налоговый платеж распространят в России на компании и ИП

Москва, 11 ноября. После второго чтения, депутатами Государственной думы был принят проект о распространении единого налогового платежа на компании и индивидуальных предпринимателей.

Единый налоговый платеж будет доступен компаниям, а также отечественным бизнесменам. Соответствующий документ был предложен Правительством Российской Федерации.

Предполагается, что плательщики смогут использовать единый универсальный способ выплаты налоговых платежей через их объединение в единой точке. При этом будет создаваться одно платежное поручение без уточнения вида платежа. Помимо этого, в нем будут отсутствовать срок уплаты платежа, а также принадлежность к какому-либо бюджету бюджетной системы.

Законотворцы ожидают, что нововведения помогут избегать лишних пеней, а также сократят лишние процедуры взыскания, так как приведут данные процессы к единой сумме.

«Реализация положений законопроекта создаст для плательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, и время оформления расчетных документов, а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом», — указывается в пояснительной записке к проекту.

Правила уплаты налоговых платежей физическими лицами в рамках единого налогового платежа вместе с правилами зачета суммы единого налогового платежа физлица будут уточняться поправками ко II чтению инициативы.

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