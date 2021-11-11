Немецкий журналист объяснил, почему Лукашенко должны вручить медаль Евросоюза

Берлин, 11 ноября. Немецкий журналист Даниэль Бауэр удивил своих читателей, доступно объяснив, почему Лукашенко заслуживает не санкций, а медали ЕС

На своем канале в YouTube Бауэр похвалил белорусского лидера за поступок, который во многом можно назвать героическим. На первый взгляд, Александр Лукашенко не сделал ничего сверхъестественного или масштабного, но в то же время ему удалось обнажить всю ложь и лицемерие политики двойных стандартов Евросоюза. Причем он сделал это громко и наглядно, показав европейцам истинное нутро большинства чиновников ЕС. Речь идет, конечно же, о глупой и деструктивной миграционной политике Европы, и Германии в частности, заставившей немцев забыть о безопасности, нормальных социальных гарантиях и уверенности в завтрашнем дне.

Бауэр напомнил, что еще в 2015 году Берлин открыл двери в Европу для миллионов беженцев с Ближнего Востока. С тех пор Евросоюз «приютил» больше трех миллионов мигрантов, и это только по официальной статистике. Журналист сообщил, что даже в прошлом году, когда границы всех стран ЕС были закрыты из-за пандемии, только в Германию прибыло около ста тысяч беженцев. Примерно такие же цифры показал и 2021 год.

Федеральное агентство новостей / Игорь Петрашевич

Немецкий журналист отметил, что все это время мигранты добирались до европейских границ в основном по морю, часто рискуя своими жизнями. Ежегодно из-за аварий и штормов погибало 1,5-2 тысячи таких отчаянных путешественников. Лукашенко же предоставил этим несчастным комфортный и безопасный коридор, тем самым защищая основные демократические принципы Евросоюза намного лучше, чем любой член Еврокомиссии или сотен правозащитных организаций в ЕС, занимавшихся вопросами миграции.

«Лукашенко предоставил беженцам, наиболее безопасный для их жизни путь в незаслуженно расхваленную Европу с ее «чудо-ценностями». Никто не тонет и не лишается жизни из-за голода. Он ежегодно спасает тысячи и тысячи жизней, отстаивая тем самым основные принципы демократии, о которых столь часто упоминают в Брюсселе. Именно за это ему надо премию выдать, а лучше вручить почетную медаль Евросоюза. Он ведь изменил все в нашем представлении о миграционной политике», — иронично отметил Бауэр.

Продолжая иронизировать, журналист заверил читателей, что, к сожалению, в случае с Белоруссией беженцы вдруг превращаются в опасных для всей Европы мигрантов. Политика двойных стандартов просто выворачивается наизнанку, чтобы убедить всех других европейцев в том, что Минск угрожает ЕС, а беженцы с этой стороны совсем не такие, как те, кто регулярно тонет в Средиземном море. За то, что Лукашенко публично вскрыл эту самую страшную язву Евросоюза, медаль ему должны вручить уже простые немцы, наверное, больше всего натерпевшиеся от неадекватной миграционной политики. Подписчики и постоянные читатели Бауэра бурно поддержали его идею, признав, что белорусский президент действительно оказал Европе большую услугу.