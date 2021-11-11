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Немецкий журналист объяснил, почему Лукашенко должны вручить медаль Евросоюза
Политика
Немецкий журналист объяснил, почему Лукашенко должны вручить медаль Евросоюза
Федеральное агентство новостей

Берлин, 11 ноября. Немецкий журналист Даниэль Бауэр удивил своих читателей, доступно объяснив, почему Лукашенко заслуживает не санкций, а медали ЕС

На своем канале в YouTube Бауэр похвалил белорусского лидера за поступок, который во многом можно назвать героическим. На первый взгляд, Александр Лукашенко не сделал ничего сверхъестественного или масштабного, но в то же время ему удалось обнажить всю ложь и лицемерие политики двойных стандартов Евросоюза. Причем он сделал это громко и наглядно, показав европейцам истинное нутро большинства чиновников ЕС. Речь идет, конечно же, о глупой и деструктивной миграционной политике Европы, и Германии в частности, заставившей немцев забыть о безопасности, нормальных социальных гарантиях и уверенности в завтрашнем дне.

Бауэр напомнил, что еще в 2015 году Берлин открыл двери в Европу для миллионов беженцев с Ближнего Востока. С тех пор Евросоюз «приютил» больше трех миллионов мигрантов, и это только по официальной статистике. Журналист сообщил, что даже в прошлом году, когда границы всех стран ЕС были закрыты из-за пандемии, только в Германию прибыло около ста тысяч беженцев. Примерно такие же цифры показал и 2021 год.

Немецкий журналист объяснил, почему Лукашенко должны вручить медаль Евросоюза
Федеральное агентство новостей / Игорь Петрашевич

Немецкий журналист отметил, что все это время мигранты добирались до европейских границ в основном по морю, часто рискуя своими жизнями. Ежегодно из-за аварий и штормов погибало 1,5-2 тысячи таких отчаянных путешественников. Лукашенко же предоставил этим несчастным комфортный и безопасный коридор, тем самым защищая основные демократические принципы Евросоюза намного лучше, чем любой член Еврокомиссии или сотен правозащитных организаций в ЕС, занимавшихся вопросами миграции.

«Лукашенко предоставил беженцам, наиболее безопасный для их жизни путь в незаслуженно расхваленную Европу с ее «чудо-ценностями». Никто не тонет и не лишается жизни из-за голода. Он ежегодно спасает тысячи и тысячи жизней, отстаивая тем самым основные принципы демократии, о которых столь часто упоминают в Брюсселе. Именно за это ему надо премию выдать, а лучше вручить почетную медаль Евросоюза. Он ведь изменил все в нашем представлении о миграционной политике», — иронично отметил Бауэр.

Продолжая иронизировать, журналист заверил читателей, что, к сожалению, в случае с Белоруссией беженцы вдруг превращаются в опасных для всей Европы мигрантов. Политика двойных стандартов просто выворачивается наизнанку, чтобы убедить всех других европейцев в том, что Минск угрожает ЕС, а беженцы с этой стороны совсем не такие, как те, кто регулярно тонет в Средиземном море. За то, что Лукашенко публично вскрыл эту самую страшную язву Евросоюза, медаль ему должны вручить уже простые немцы, наверное, больше всего натерпевшиеся от неадекватной миграционной политики. Подписчики и постоянные читатели Бауэра бурно поддержали его идею, признав, что белорусский президент действительно оказал Европе большую услугу.

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беженцы белоруссия лукашенко германия европа
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