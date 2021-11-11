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Гузеева заметно поправилась после тяжелой формы коронавируса
Шоу-бизнес
Гузеева заметно поправилась после тяжелой формы коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 11 ноября. Известная российская телеведущая Лариса Гузеева вернулась к работе после тяжело перенесенного коронавируса нового типа. Артистка появилась в эфире Первого канала и удивила поклонников своим внешним видом.

Почти месяц телезвезда провела в больнице в Коммунарке, где врачи помогали ей побороть COVID-19. Артистка перенесла вирус в тяжелой форме, поэтому до сих пор с трудом приходит в себя. В одной из недавних публикаций Гузеева жаловалась, что после болезни стала «очень страшной», однако поклонники ей не поверили.

Убедиться в переменах многие смогли лишь после выхода нового выпуска шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. С улыбкой Гузеева рассказала о тех сложностях, которые испытывает в период восстановления.

«Я первый день сегодня. Я не знаю, как я буду работать, потому что я туплю, я забываю слова, забываю, о чем начинаю говорить... То есть это совсем другой человек. Я до COVID-19 и я сегодня — два разных человека», — подчеркнула 62-летняя Гузеева.

Многие поклонники удивились, что актриса заметно поправилась после болезни, однако они не считают, что это как-то портит внешность Гузеевой. Сама ведущая призналась, что на капельницах и под препаратами ощущала себя раздутой, словно шар.

Ранее выписавшаяся из Коммунарки Гузеева рассказала о своем состоянии в первые дни после возвращения домой. Она извинилась перед зрителями программы «Прямой эфир» за сильную одышку и сообщила о тяжелом восстановлении.

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звезды гузеева давай поженимся
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