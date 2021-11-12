Врач-невролог Жуков объяснил, почему от мигреней чаще всего страдают женщины

Один из самых распространенных типов головной боли — мигрень. Ее сопровождают приступы разной степени интенсивности, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. При этом еще есть и сопутствующие симптому неприятные ощущения, когда помимо головной боли человек испытывает тошноту, становится гиперчувствительным к свету и звукам. К слову, эта болезнь имеет некоторую избирательность, чаще всего от нее страдает слабый пол. Почему мигреням больше подвержены именно женщины, в беседе с ФАН рассказал врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков.

Как объяснил невролог, прежде чем попасть к врачу, человек может с десяток лет мучиться головными болями, но не знать, что это мигрень.

«Мигрень — это очень распространенное заболевание. У меня как врача-невролога около трети пациентов страдают мигренями. Причем ко мне они попадают не сразу, человек длительное время может не знать, что у него не просто головная боль, а именно мигрень», — отметил специалист.

По словам невролога, мигрень считается женским заболеванием, поскольку у мужчин она встречается несколько реже. Причем по женской линии иногда прослеживается наследственность. Как рассказал Жуков, бывает так что целые поколения страдают от этой болезни: и бабушка, и мама, и дочь.

«Распространенность мигрени у женщин связана скорее с женским гормональным фоном. Часто случается так, что во время беременности женщину перестают беспокоить приступы головных болей. Но бывает и наоборот — всю жизнь не было мигрени, а после родов она появилась. Поэтому так или иначе заболевание связано с гормонами», — сказал Жуков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако при лечении мигрени гормональная терапия не применяется. Пациентам на помощь приходят бета-блокаторы, антидепрессанты, противосудорожные препараты, а также новые инъекционные препараты — моноклональные антитела. Причем медикаментозная терапия не избавляет от мигрени навсегда, подчеркнул невролог.

«Как и большинство неврологических болячек, мигрень по факту не излечима. Но это заболевание можно контролировать. С помощью профилактической терапии можно уменьшить частоту и силу мигренозных приступов. Иногда их даже можно свести к нулю, но они могут запросто вернуться потом. Поэтому излечением это не назвать», — объяснил невролог.

К слову, у молодых мам приступы мигрени могут вызвать послеродовую депрессию. К таким выводам пришли исследователи из Швеции, они проанализировали медицинские данные пациенток роддомов.