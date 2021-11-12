Политолог Межевич объяснил, почему НАТО не будет вмешиваться в ситуацию с мигрантами

Когда оборонное ведомство той или иной страны возглавляет не военный, а гражданский «пиджак», от него можно ожидать многих странностей. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что если президент Республики Беларусь Александр Лукашенко «пойдет на обострение ситуации» на латвийско-белорусской границе, то Европейский союз и, «возможно, даже НАТО» будут вовлечены в ее разрешение. Ранее Пабрикс заявлял, что Прибалтика и Польша не будут принимать мигрантов, которые пытаются прорваться с белорусской территории.

«Заявление господина Пабрикса, известного своей пещерной русофобией, не является чем-то оригинальным, — заметил Межевич. — Это продолжение той линии, которой он следует очень и очень давно. Что же касается самого сюжета — а зачем, собственно, Минску нужно «обострение ситуации» на польско-белорусской границе? На этот вопрос ответа нет. К тому же у Польши есть возможность для быстрого и безболезненного снятия кризиса: нужно просто взять и открыть границу мигрантам! В конце концов, речь идет всего лишь о нескольких тысячах человек, в то время как в период с 2015 по 2017 годы их в Европу прибыло несколько миллионов! С тех пор в Европе ничего качественно не поменялось: какие беды были, такие и остались».

Политолог также отметил, что целью мигрантов является вовсе не Польша, а «совсем другие страны и другие деньги».

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«А именно — страны Западной Европы! — сказал эксперт. — Которым, кстати, следовало бы уже определиться со своей миграционной политикой. Но они этого делать не хотят! Потому что в таком случае придется делать выбор: либо признавать все свои прежние действия ошибочными, либо пропускать новые группы беженцев!»

При чем тут Лукашенко, совершенно непонятно, добавил собеседник ФАН.

«А вообще, господин Пабрикс — это не военный, а «пиджак», крайне мало понимающий в военных делах, — подчеркнул Межевич. — НАТО, конечно, может воевать — но только не с беженцами. Танк — это не средство решения миграционных проблем. Если же глава минобороны Латвии намерен с помощью сил Альянса напасть на Белоруссию, то здесь он должен понимать, что Минск не останется в одиночестве».

Ранее политолог связал заявления замглавы МИД Литвы о «человечках» с высоким уровнем потребления алкоголя в стране.