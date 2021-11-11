США приняли новый пакет санкций против Никарагуа

Вашингтон, 11 ноября. Власти США приняли новый пакет санкций против правительства Никарагуа. Об этом сообщил президент Джо Байден.

Глава государства подписал закон «О принуждении к созданию условий для избирательной реформы в Никарагуа» (RENACER), который предусматривает введение нового пакета санкций против правительства Даниэля Ортеги. Согласно документу, нормативный акт позволяет «ограничить международное банковское кредитование и бороться с коррупцией».

????URGENTE????| @POTUS firma Ley #RENACER.????????????????



Esta medida aumenta las sanciones contra el régimen de #Nicaragua tras las irregulares elecciones y la violación constante de los derechos humanos.



➡️Lee sobre la ley: https://t.co/tgYGChWDKY pic.twitter.com/YfmQlE2x8u — Expediente Público (@ExpePublico) November 10, 2021

В заявлении президент США поблагодарил законодателей, которые продвинули эту инициативу, одобренную через неделю со стороны обеих партий. Одними из авторов законопроекта являются демократы Дик Дурбин и председатель Комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес, а также члены Республиканской партии Марко Рубио и Тед Круз. Кроме того, инициативу поддержала конгрессмен от консерваторов Мария Эльвира Салазар, чей бывший муж Артуро Круз является одним из семи кандидатов в президенты, арестованных в Никарагуа.

EXCLUSIVA!

Aquí esta la lista de CONGRESISTAS que votaron contra la RENACER ACT esta tarde: 29 DEMÓCRATAS y 6 REPUBLICANOS

Sobresale la Congresista Demócrata OCASIO CORTEZ@ReporteNi @traficoni @Santiagoaburto8 @CafeconVozNi @juanalachama @somosderechanic @RepMariaSalazar pic.twitter.com/8YWJ1AHA7n — Entre Líneas No Oficial (@EntrelineasNoOf) November 4, 2021

7 ноября в центральноамериканской стране прошли всеобщие выборы. По результатам обработки 97,74% бюллетеней партия Сандинистский фронт национального освобождения (FSLN) во главе с действующим президентом Ортегой получил поддержку 75,92% избирателей. Окончательные итоги выборов будут опубликованы до 26 ноября. Его основной соперник — кандидат от правоцентристской Либерально-конституционной партии Уолтер Мартинес набрал 14% голосов.

Несмотря на многочисленные обвинения в адрес властей со стороны США и некоторых стран Европы и Латинской Америки, а также отказ от признания итогов выборов, многочисленные международные наблюдатели, которые следили за процедурой волеизъявления никарагуанцев, высоко оценили прозрачность выборов и организацию избирательного процесса.

Правительство США во главе с Джо Байденом заявило о намерении «применить все доступные дипломатические и экономические инструменты, чтобы поддержать народ Никарагуа». Президент обещал «привести к ответственности» Даниэля Ортегу и его супругу вице-президента Росарио Мурильо.

Федеральное агентство новостей

Представители российской делегации, присутствовавшие на выборах в качестве наблюдателей, заявили о том, что процесс голосования соответствовал мировым стандартам и обеспечил никарагуанцам доступ на участки при соблюдении всех необходимых мер, связанных с противодействием распространения COVID-19.