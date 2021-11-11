Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 18:56
18:55
Происшествия
В Петербурге школьник сломал однокласснице позвоночник ударом в спину
18:55
Экономика
Эксперт Руст: с проектом «СП-2» борется только Украина
18:54
Общество
Звезда «Сонной лощины» Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси
18:52
Происшествия
Житель Саратовской области устроил пьяный дебош на железнодорожной станции «Анисовка»
18:51
Общество
Вестибюль станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге закроют на вход с 13 ноября
18:50
Общество
Юрист Царева назвала антиконституционным указ властей Петербурга о мерах против COVID-19
18:50
Общество
Экономист Алпатов объяснил, почему вход по QR-кодам не ударит по карману бизнесменов
18:49
Общество
Врач Орлова предупредила об опасности неверного назначения антибиотиков при COVID-19
18:49
Армия
Генерал ВСУ Романенко предложил украинцам готовиться к «народной войне» с Россией
18:47
Общество
Мононуклеоз может маскироваться под коронавирус и простуду
Все новости

США приняли новый пакет санкций против Никарагуа

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 17:44
Весь мир
США приняли новый пакет санкций против Никарагуа
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 11 ноября. Власти США приняли новый пакет санкций против правительства Никарагуа. Об этом сообщил президент Джо Байден.

Глава государства подписал закон «О принуждении к созданию условий для избирательной реформы в Никарагуа» (RENACER), который предусматривает введение нового пакета санкций против правительства Даниэля Ортеги. Согласно документу, нормативный акт позволяет «ограничить международное банковское кредитование и бороться с коррупцией».

В заявлении президент США поблагодарил законодателей, которые продвинули эту инициативу, одобренную через неделю со стороны обеих партий. Одними из авторов законопроекта являются демократы Дик Дурбин и председатель Комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес, а также члены Республиканской партии Марко Рубио и Тед Круз. Кроме того, инициативу поддержала конгрессмен от консерваторов Мария Эльвира Салазар, чей бывший муж Артуро Круз является одним из семи кандидатов в президенты, арестованных в Никарагуа.

7 ноября в центральноамериканской стране прошли всеобщие выборы. По результатам обработки 97,74% бюллетеней партия Сандинистский фронт национального освобождения (FSLN) во главе с действующим президентом Ортегой получил поддержку 75,92% избирателей. Окончательные итоги выборов будут опубликованы до 26 ноября. Его основной соперник — кандидат от правоцентристской Либерально-конституционной партии Уолтер Мартинес набрал 14% голосов.

Несмотря на многочисленные обвинения в адрес властей со стороны США и некоторых стран Европы и Латинской Америки, а также отказ от признания итогов выборов, многочисленные международные наблюдатели, которые следили за процедурой волеизъявления никарагуанцев, высоко оценили прозрачность выборов и организацию избирательного процесса.

Правительство США во главе с Джо Байденом заявило о намерении «применить все доступные дипломатические и экономические инструменты, чтобы поддержать народ Никарагуа». Президент обещал «привести к ответственности» Даниэля Ортегу и его супругу вице-президента Росарио Мурильо.

США приняли новый пакет санкций против Никарагуа
Федеральное агентство новостей

Представители российской делегации, присутствовавшие на выборах в качестве наблюдателей, заявили о том, что процесс голосования соответствовал мировым стандартам и обеспечил никарагуанцам доступ на участки при соблюдении всех необходимых мер, связанных с противодействием распространения COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / США приняли новый пакет санкций против Никарагуа
санкции сша никарагуа
Комментировать