Сенатор Цеков: передвижения российских войск на территории России не должны волновать США

Москва, 11 ноября. Госсекретарь США Энтони Блинкен делает поразительные заявления, свидетельствующие о его непрофессионализме. Таким мнением поделился член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя обвинения американского политика в адрес России.

По словам Блинкена, Россия не только влияет на ситуацию в Донбассе, но и якобы является непосредственно источником провокаций. Однако передвижения российских войск на территории РФ не должны волновать США, считает Цеков.

Политик в разговоре с Pravda.Ru подчеркнул, что на фоне этих обвинений сами США осуществляют учения совместно с Североатлантическим альянсом в непосредственной близости у границ с Россией и не видят в этом ничего плохого.

«Если слышать еще заявления, которые делают представители Вооруженных сил США, то их нет в акватории Черного моря, а они сегодня там присутствуют. В их интонации есть определенная угроза в адрес России», — заявил сенатор от Крыма.

По его мнению, до вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Украины у России не было причин скапливать свои войска на государственных границах.

Ранее сенатор Цеков обвинил президента США Джо Байдена в низком уровне политической культуры. Поводом послужило заявление американского лидера на выступлении в Глазго относительно того, что президент России Владимир Путин якобы никак не реагирует на «горящую тундру» в стране.