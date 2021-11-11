Ученые MIT обнаружили отличие в нейронах головного мозга людей и животных

Вашингтон, 11 ноября. Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) провели анализ дендритов нейронов, расположенных в коре головного мозга людей и других млекопитающих. Результаты проведенного исследования были опубликованы в издании Nature.

Согласно полученным учеными данным, плотность расположения ионных каналов в дендритах нейронов зависит от размера нервных клеток. Так, с увеличением их количества, плотность расположения этих белков растет. Данное явление встречается у всех млекопитающих, изученных авторами исследования. Однако в коре головного мозга человека плотность дендритов значительно ниже.

В настоящее время ученым до конца не известна причина данного явления. Предполагается, что такое расположение дендритов позволяет в значительной степени сократить энергопотребление мозга, направляя свободные ресурсы на другие процессы. К ним относится, в частности, поддержание синаптических связей.

Как сообщалось ранее, исследователи американского Университета Юты обнаружили новый тип интернейронов. Они расположены в сетчатке глаза и могут отвечать за хранение информации в нервном импульсе.