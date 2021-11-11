Японский и турецкий языки могли возникнуть почти 9 тысяч лет назад

Москва, 11 ноября. Международная команда ученых смогла установить общий корень трансевразийских языков благодаря выделению общей истории ведения сельского хозяйства.

К таким языкам относятся японский, монгольский, корейский, тунгусский, тюркский и другие. Научное исследование опубликовано в журнале Science.

Как оказалось, земледельцы Северо-Восточной Азии начали говорить на праязыке японского и турецкого в раннем неолите, то есть почти 9 тыс. лет назад. Речь идет об алтайском языке. Спустя время жители Алтая начали смешиваться с западно-евразийскими и дземонскими народами.

«История человечества показывает нам, что происхождение всех языков, культур и народов — это история взаимодействия и смешения», — подчеркнули исследователи.

Филолог Елена Кара-Мурза ранее заявила о необходимости обновить орфографию и пунктуацию русского языка. По ее словам, в языке накопилось достаточно новых слов из-за скорости развития технологий.