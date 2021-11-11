Поставки Sony PlayStation 5 в Россию пройдут в несколько этапов

Москва, 11 ноября. Компания Sony готовится к крупному российскому релизу обновленных консолей PlayStation 5. Об этом сообщил представитель торговой сети «Ситилинк» Денис Чернов.

Поставки консолей PlayStation 5 на российский рынок запланированы на конец ноября или начало декабря. Представитель дискаунтера «Ситилинк» Чернов сообщил в беседе с изданием «Газета.Ru», что приставка начнет поступать в несколько этапов на волне популярности.

«Поставки будут приходить в несколько волн с увеличенным числом устройств. Но, увы, полностью покрыть спрос аудитории новые партии не смогут», — уточнил он.

Обновленные консоли получили ряд изменений. Так, новинки оснащены доработанной системой охлаждения, которая уменьшила вес приставок.

Незадолго до релиза группа хакеров взломала PlayStation 5. Группа Fail0verflow опубликовала в Сети скриншот кода, который может быть ключем к прошивке консолей.