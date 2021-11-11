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Саакашвили прервал голодовку в тюрьме
Политика
Саакашвили прервал голодовку в тюрьме
Федеральное агентство новостей

Тбилиси, 11 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку. Об этом сообщил его адвокат.

Юрист Саакашвили подчеркнул, что заключенный политик решил учесть призывы Европейского суда по правам человека. По словам адвоката, именно поэтому бывший президент Грузии прекратил голодать.

Защита Михаила Саакашвили ранее сообщила, что собирается довести его дело до ЕСПЧ, поскольку не надеется добиться правосудия на родине. Городской суд Тбилиси рассматривает сразу два дела в отношении экс-главы Грузии. Заседания начнутся в ноябре и будут проходить в тюрьме.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что никогда не помилует Саакашвили. Она подчеркнула, что больше не вернется к этому вопросу.

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