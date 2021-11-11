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Муцениеце считает, что жертв харассмента на рабочем месте надо наказывать за провокацию

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 17:33
Шоу-бизнес
Муцениеце считает, что жертв харассмента на рабочем месте надо наказывать за провокацию
instagram.com  /  @agataagata

Москва, 11 ноября. Известная актриса Агата Муцениеце оказалась в центре скандала после высказывания о харассменте. Звезда «Закрытой школы» призвала наказывать жертв домогательств на рабочем месте.

Некоторое время назад актриса заявила, что стала жертвой домашнего насилия со стороны своего бывшего мужа Павла Прилучного. Однако эта ситуация не поменяла ее мнение о харассменте.

Муцениеце приняла участие в YouTube-шоу блогера Иды Галич «Есть вопросики». Она заявила, что не понимает, почему некоторые не могут сказать «нет» в ответ на домогательства. По мнению Муцениеце, в харассменте виновата в том числе и сама женщина, которая готова оказать дополнительные услуги ради, например, ролей в кино. Экс-супруга Прилучного считает, что таких девушек стоит наказывать.

«Почему тогда не наказаны за это женщины? Я не понимаю. Почему женщинам разрешено это предлагать и получать за это дивиденды. Тогда и их надо наказывать за то, что они в целом эти пользуются. А они этим пользуются», — заверила актриса.

Муцениеце считает, что жертв харассмента на рабочем месте надо наказывать за провокацию
Prt Scr youtube.com / Galich Ida

Под выпуском шоу уже появилось огромное количество комментариев. Многие пользователи Сети осудили Муцениеце, называв ее слова отвратительными и недалекими.

«Бред, скажите, что эта за позиция, когда жертву изнасилования обвиняют?» — задался вопросом один из комментаторов.

Многие решили, что Муцениеце пошла по стопам блогера Регины Тодоренко. Год назад артистка неосторожно высказалась о жертвах насилия, поинтересовавшись, что они сделали, чтобы не быть избитыми. Из-за этого ее даже лишили звания «Женщина года» по версии журнала Glamour.

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галич харассмент муцениеце
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