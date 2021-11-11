Тяжелобольной ребенок из Лесосибирска получил огромное пожертвование от неизвестного

Лесосибирск, 11 ноября. Благотворитель пожертвовал 75 млн рублей на лечение спинально-мышечной атрофии у ребенка из Лесосибирска. Для мальчика закупят дорогостоящий препарат.

Средства на необходимый для ребенка медикамент собирали в течение семи месяцев. В благотворительном фонде не хватало 75 млн рублей. Сумму перевел меценат, который решил остаться неизвестным. Об этом рассказала мать мальчика на своей странице в Instagram.

«Когда я узнала, на всю квартиру закричала: "Ура! Ура!" Я до сих пор не верю. Разве так бывает? Оказывается, бывает! Самое тяжелое и страшное позади», — подчеркнула мама ребенка.

Мальчику еще не исполнилось двух лет. Диагноз ему поставили в марте этого года. Маленькому пациенту нужен дорогостоящий препарат, после которого болезнь перестанет прогрессировать. Теперь ребенок сможет получить необходимый укол.

Как сообщалось ранее, ребенок из Волгограда с диагнозом СМА смог встать на ноги после инъекции дорогостоящим препаратом. Сбор средств помог закрыть неизвестный благотворитель, который перевел 142 млн рублей.