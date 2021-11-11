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Баранец назвал «машиной смерти» российскую БМПТ «Терминатор»
Армия
Баранец назвал «машиной смерти» российскую БМПТ «Терминатор»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 11 ноября. Боевая машина поддержки танков «Терминатор» стала серьезным приобретением для российской армии, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В интервью для издания «ПолитЭксперт» он назвал БМПТ настоящей «машиной смерти», которая не имеет в мире аналогов. При этом Баранец подчеркнул, что придуманное разработчиками название соответствует возможностям системы.

«Это уникальная разработка. Она соответствует названию, которое ей дали наши конструкторы. На борту БМПТ очень серьезное количество противотанковых ракет, которые не позволяют противнику уничтожать нашу технику. Фактически это часовые, которые находятся в одном строю с танками. Они идут либо впереди, либо справа и слева, оберегая боевые машины — главную ударную силу», — объяснил Виктор Баранец.

Баранец назвал «машиной смерти» российскую БМПТ «Терминатор»
wikipedia.org / OkladVadim

Все это означает, что столкновение с российским «Терминатором» танковых войск стран НАТО обернется для последних крайне трагично. Вооружения БМПТ достаточно, чтобы превратить технику противника в металлолом.

«Они могут атаковать противника не только 30-мм снарядами, но и ПТУРами. Более того, технику оснастили первоклассными системами обзора, которые нивелируют отсутствие башни, замененной на дистанционный боевой модуль. Это очень серьезное приобретение российской армии», — заключил обозреватель «Комсомольской правды».

Ранее сообщалось, что в состав 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа войдут девять «Терминаторов». Военные уже протестировали машины в ходе учений, передает «Царьград».

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