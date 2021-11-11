Актрису Елену Сафонову после ДТП не торопятся выписывать из больницы

Москва, 11 ноября. Актрису, сыгравшую главную роль в нашумевшей трилогии «Зимняя вишня», Елену Сафонову по-прежнему не выписывают из московской больницы на проспекте Мира, куда она попала после ДТП 10 ноября, пишет Teleprogramma.pro. Врачи отметили, что актрисе надели корсет. Его 66-летняя Сафонова будет носить минимум две недели. Пока врачи пристально следят за здоровьем знаменитости и не спешат ее выписывать.

«Перелом ребер — довольно распространенная травма при ДТП. Актрисе предстоит походить в корсете от двух недель до месяца, будет как новенькая. Кости срастутся. Но себя нужно поберечь — минимизировать физические нагрузки, отказаться от поднятия тяжестей. И про витамины не стоит забывать. Процесс выздоровления во многом зависит от иммунитета», — рассказала доктор медицинских наук Ирина Филатова в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, Елена Сафонова получила тяжелые травмы после того, как автомобиль знаменитости попал в серьезное ДТП. Речь идет о лобовом столкновении с BMW, которым управляла 21-летняя девушка. Она не смогла справиться с управлением и выехала на встречную полосу, где и протаранила автомобиль актрисы.

Известно, что виновницей ДТП стала уроженка Красноярска Маргарита — выпускница техникума промышленного сервиса и победительница районного конкурса красоты «Мисс Кировчанка — 2018». Вылезти из авто ей помог водитель проезжающего автомобиля «Вольво», ехавший за ней и поневоле оказавшийся третьим участником ДТП.

Очевидцы сразу же вызвали скорую, которая госпитализировала обеих пострадавших. У Сафоновой был поврежден нос (сдавлен подушками безопасности), переломан надколенник и ушиблены ребра, ее из автомобиля вытащили прибывшие врачи.

Ранее было опубликовано видео с места ДТП.