Погибшим под Гатчиной летчикам посвятили памятную стелу

Авиакатастрофа в Ленинградской области унесла жизни трех сотрудников Росгвардии. Теперь их имена высечены на мемориальной доске, установленной в деревне Корпикюля.

Николай Мулюкин, Денис Куликов и Рамиль Сулейманов — экипаж вертолета Ми-8, который разбился в Гатчинском районе 24 июня этого года. Источники назвали причиной трагедии отказ двигателя. Несмотря на это летчики смогли увести воздушное судно в поле.

«Сегодня мы присутствуем на очень значимом и важном событии — открытии мемориальной доски офицерам российской армии. Они спасли десятки, сотни жизней мирных жителей деревни, рядом с которой мы сегодня находимся», — заявила глава администрации Гатчинского района.

По указу президента летчики были посмертно удостоены ордена Мужества. Награды родственникам погибших вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии Павел Дашков.

«Эта мемориальная доска будет еще одним олицетворением нашей памяти, в которой навечно запечатлены мужество, стойкость и сила духа воинов, до конца выполнивших свой долг перед народом и нашим Отечеством», — высказался генерал-полковник.

Павел Дашков выразил благодарность родственникам погибших летчиков. По его словам, они воспитали «настоящих патриотов нашего Отчества».