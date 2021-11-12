Экс-депутат Рады Олейник рассказал, почему Украина обратилась за помощью к Донбассу

На Украине начался энергетический кризис. Страна испытывает жесточайший дефицит не только электроэнергии, газа, но и угля (перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого). Из-за дефицита угля уже остановлено 22 блока на девяти ТЭС, что стимулирует спрос на все время дорожающий газ. Ситуация дошла до того, что на Украине начали утверждать графики веерных отключений электроэнергии. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что запасы угля на десяти ТЭС Украины ниже минимальных.

Кроме того, Украина поступилась своими принципами и готова даже снять блокаду Донбасса, чтобы получить со стороны ДНР и ЛНР уголь и электроэнергию. Так, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что на заседании экономической подгруппы в минских переговорах Киев просил обсудить поставки угля и электроэнергии из Донбасса на Украину на коммерческой основе. В свою очередь луганская сторона пообещала подумать над предложением Украины.

Слова главы ЛНР подтвердил и полномочный представитель республики на минских переговорах, министр иностранных дел Владислав Дейнего. По его словам, представители Киева на заседании подгруппы по вопросам экономики и восстановления Контактной группы сверх повестки обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину.

wikipedia.org / kremlin.ru

Дипломат отметил, что представители республик с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Минскими соглашениями. Однако представители Киева в ответ предпочли промолчать, когда усушали заявление луганской стороны.

Бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал решение Киева обратиться за помощью к Донбассу. По его словам, в то время как продолжается война в Донбассе, Киев на прекращая обстрелы, просит помощи у ДНР и ЛНР. Такие действия со стороны киевской власти политик назвал двойными стандартами.

«Меня не удивляет позиция Киева, который разделяет войну с торговлей. Какая-то странная война. Так давайте ее прекращать и переходить к торговле. Кроме того, если Украина обращается за помощью к Донбассу, то она тем самым не признает ли независимость Луганской Народной Республики? На Украине также существует статья о терроризме. Может это двойные стандарты?» — задался вопросом собеседник ФАН.

Экс-депутат Рады рассказал также, что сегодня на украинских ТЭЦ осталось минимальное количество угля, которого никак не хватит для того, чтобы пройти зиму и не замерзнуть.

«Почему Киев обратился за помощью к Донбассу? Потому что лето целое пропели в «Квартале-95», оглянуться не успели, как зима в глаза катит. Угля на украинских ТЭЦ, которые снабжают страну теплом и электроэнергией, осталось менее 10% от необходимого количества для достойного прохождения зимы. А запасов нет. Никто не дает Киеву уголь: ни Казахстан, ни Россия, ни Польша, которой самой он нужен. Сегодня вся Европа охотится за дешевыми энергоносителями, понимая, что если не будет угля, то придется сжигать дорогой газ. Мазуты тоже нет», — рассказал он.

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Владимир Олейник считает, что Донецкая и Луганская народные республики должны выдвинуть жесткие условия Киеву по поводу выполнения всех обещаний украинских властей. И только после этого, добавил он, Украине можно помочь с углем и электроэнергией.

«Донбасс должен выдвинуть Киеву жесткие условия. Власти Украины должны быстро реализовать все подписанные ранее соглашения, собрать парламент для предоставления ЛНР и ДНР особого статуса. Только тогда можно будет разговаривать. А сейчас что? Приведу пример: в энергетической системе Украины сложилась критическая ситуация, а киевские власти собрались на днях в Сумах запустить завод по изготовлению гранат для подствольного гранатомета. А куда они будут лететь? В сторону Донбасса?» — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее экономист Константин Симонов и политолог Владимир Корнилов, комментируя данные газовых операторов Украины, заявили, что этой зимой Киев вновь может оказаться в центре скандала, связанного с голубым топливом.