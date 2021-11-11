Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 18:55
18:54
Общество
Звезда «Сонной лощины» Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси
18:52
Происшествия
Житель Саратовской области устроил пьяный дебош на железнодорожной станции «Анисовка»
18:51
Общество
Вестибюль станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге закроют на вход с 13 ноября
18:50
Общество
Юрист Царева назвала антиконституционным указ властей Петербурга о мерах против COVID-19
18:50
Общество
Экономист Алпатов объяснил, почему вход по QR-кодам не ударит по карману бизнесменов
18:49
Общество
Врач Орлова предупредила об опасности неверного назначения антибиотиков при COVID-19
18:49
Армия
Генерал ВСУ Романенко предложил украинцам готовиться к «народной войне» с Россией
18:47
Общество
Мононуклеоз может маскироваться под коронавирус и простуду
18:43
Происшествия
Усман Нурмагомедов бросил машину после наезда на полицейского в Каспийске
18:42
Шоу-бизнес
Невесту российского киберспортсмена Михайлова заподозрили в темном прошлом
Все новости

Парламент Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 17:50
Общество
Парламент Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки
pixabay.com  /  Екатерина Гнездилова

Рига, 11 ноября. Латвийский парламент в третьем и окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие запрет на использование георгиевских ленточек в стране.

Это касается всех публичных мероприятий — как развлекательных и праздничных, так и различных собраний, шествий и пикетов. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа.

Большинство депутатов в рамках голосования поддержало соответствующие поправки к двум законам — «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и «О собраниях, шествиях и пикетах». Георгиевская ленточка также уже была запрещена в Грузии, Литве и на Украине.

Следственный комитет России ранее начал проверку после появления в Сети видео, на котором строители перевязали мешки с песком георгиевской ленточкой. Мешки заметили несколько дней назад в Горно-Алтайске.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Парламент Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки
Латвия запрет георгиевские ленточки
Комментировать