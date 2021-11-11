Рига, 11 ноября. Латвийский парламент в третьем и окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие запрет на использование георгиевских ленточек в стране.

Это касается всех публичных мероприятий — как развлекательных и праздничных, так и различных собраний, шествий и пикетов. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа.

Большинство депутатов в рамках голосования поддержало соответствующие поправки к двум законам — «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и «О собраниях, шествиях и пикетах». Георгиевская ленточка также уже была запрещена в Грузии, Литве и на Украине.

Следственный комитет России ранее начал проверку после появления в Сети видео, на котором строители перевязали мешки с песком георгиевской ленточкой. Мешки заметили несколько дней назад в Горно-Алтайске.