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Нападающий «Лацио» Иммобиле пропустит еврокубковый матч против «Локомотива»
Спорт
Нападающий «Лацио» Иммобиле пропустит еврокубковый матч против «Локомотива»
Global Look Press  /  Giuseppe Maffia via www.imago-im/www.imago-images.de

Рим, 11 ноября. Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит ближайшие матчи своей команды из-за травмы, которую получил в расположении национальной команды Италии.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, 31-летний Иммобиле прошел медицинское обследование, в настоящее время сроки его восстановления неизвестны. При этом главный тренер римлян Маурицио Сарри проинформирован, что футболист пропустит встречи с туринским «Ювентусом» и московским «Локомотивом» после ноябрьского перерыва на матчи национальных команд.

Напомним, в четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграл вничью с турецким «Галатасараем» (1:1). Матч пятого тура между «железнодорожниками» и «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве.

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