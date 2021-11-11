Нападающий «Лацио» Иммобиле пропустит еврокубковый матч против «Локомотива»

Рим, 11 ноября. Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит ближайшие матчи своей команды из-за травмы, которую получил в расположении национальной команды Италии.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, 31-летний Иммобиле прошел медицинское обследование, в настоящее время сроки его восстановления неизвестны. При этом главный тренер римлян Маурицио Сарри проинформирован, что футболист пропустит встречи с туринским «Ювентусом» и московским «Локомотивом» после ноябрьского перерыва на матчи национальных команд.

Напомним, в четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграл вничью с турецким «Галатасараем» (1:1). Матч пятого тура между «железнодорожниками» и «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве.