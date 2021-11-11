Звезда «Городка» Юрий Стоянов признался, что знакомство с Олейниковым изменило его жизнь

Москва, 11 ноября. Актер Юрий Стоянов поделился теплыми воспоминаниями о дружбе с артистом Ильей Олейниковым. Он почтил память покойного коллеги по шоу «Городок».

Народный артист России Олейников ушел из жизни 11 ноября девять лет назад. Актер завоевал популярность благодаря комедийному дуэту со Стояновым — творческий тандем перерос в многолетнюю дружбу.

Смерть Олейникова стала потрясением для актера. Стоянов долгое время не мог примириться с утратой. Артист признался в беседе с корреспондентом издания «Народные Новости», что именно знакомство с Олейниковым оказало огромное влияние на его жизнь.

«Он полностью изменил мою жизнь. Моя творческая жизнь делится на момент до встречи с Илюшей и после. Наша встреча изменила нашу с ним жизнь — мы стали счастливыми артистами. Не только семейные пары, но и творческие союзы рождаются на небесах», — поделился актер.

Стоянов почтил память друга в собственной книге, посвященной Олейникову. Артист признался, что до сих пор мысленно ведет печальный диалог с товарищем, несмотря на его смерть.

Стоянов также рассказал о дружбе с Виктором Сухоруковым в беседе с ФАН. Артист признался, что его товарищ с институтских времен отличался от остальных.