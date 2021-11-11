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Силуанов: кабмин не планирует продлевать экспортные пошлины на сталь
Экономика
Силуанов: кабмин не планирует продлевать экспортные пошлины на сталь
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 ноября. Правительство России не планирует продлевать экспортные пошлины на сталь, действие которых истекает 31 декабря текущего года, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

На смену пошлинам должен прийти механизм плавающего НДПИ и акциз, добавил министр. Одновременно применять эти два инструмента российские власти не будут. Кроме того, длительный период действия экспортной пошлины противоречил бы нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

«По экспортной пошлине, которую мы сегодня ввели для металлургов, мы рассчитываем получить за полугодие порядка 130-150 млрд рублей, в годовом выражении под 300 млрд рублей», — добавил Силуанов.

Минпромторг России ранее объявил, что не собирается вводить экспортные пошлины на минеральные удобрения, поскольку сельскохозяйственные компании уже сейчас увеличивают закупки сырья на весенний сезон. При этом министерство рассматривает перспективы введения пошлин на импортируемые из Европы товары.

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