Китайские фермеры потеряли урожай риса после наводнения

Гигантское рисовое поле превратилось в болото из-за сильных дождей в провинции Шаньси. Местные власти пытаются ликвидировать последствия стихийного бедствия.

Сельскохозяйственные угодья в городе Жунхэ растянулись на 12,6 квадратных километров. Однако ливень изменил их до неузнаваемости. На кадрах с квадрокоптера видно, что большая часть растений находится под слоем воды.

Пострадавшие фермеры рассказали, что власти выделили средства на борьбу с затоплением. Например, установили дренажные машины. Однако работники считают, что это не поможет избежать убытков.

«Сейчас вода отступила, можно увидеть часть рисовых посевов. Но мы не знаем, сможем ли мы сохранить урожай, постоянно откачивая воду. Особой надежды нет. Вы видите, что произошло», — жалуется фермер Сюэ Цяншэн

На затопленных полях рос не только рис, но и кукуруза, батат и засухоустойчивое растение сорго, из которого получают крупу.