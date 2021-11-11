Депутаты Госдумы предложили увеличить пенсии россиян за счет премий чиновников

Москва, 11 ноября. Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов рекомендовал урезать премии чиновников, а эти деньги направить на повышение пенсий россиян.

Депутат Госдумы также предложил 68 млрд из сэкономленной суммы выделить на возобновление индексации пенсионных отчислений работающим гражданам, а еще 16 млрд — на индексацию пенсий военным. В следующем году кабинет министров готов повысить пенсии этой категории граждан всего на 0,32% вместо положенных 2%, отметил Миронов.

«Мы предлагаем обнулить расходы бюджета на материальное стимулирование чиновников — это более 185 миллиардов рублей. Предлагаем сократить резервный фонд правительства на 220 миллиардов из 290», — добавил Миронов в своем Telegram-канале.

Еще 40 млрд рублей лидер думской фракции предложил выделить на образование. Таким образом он хочет повысить финансирование отрасли до 7% от совокупных расходов федерального бюджета. Резюмируя, Миронов отметил, что российский бюджет не просто требует поправок, а полного пересмотра.

Экономист Игорь Николаев ранее заявил, что индексация пенсий в России должна быть выше реальной инфляции. Поэтому правительство должно выполнить свои обещания и проиндексировать выплаты на 10%.