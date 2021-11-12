Часть оплаты за детский сад в Туве можно вернуть через портал «Госуслуги»

Тува, 11 ноября. По данным регионального министерства образования, компенсация части оплаты за услуги детского сада может быть получена жителями Тувы после подачи необходимого заявления. Отмечается, что на возврат денежных средств имеют право большинство родителей. При этом размер компенсации зависит от родительской платы в регионе и определяется в процентном соотношении от нее, сообщает ИА «ТуваМедиаГрупп».

Уточняется, что в Туве установлен следующий порядок: на первого ребенка возвращается не менее 20% от родительской платы; на второго ребенка — не менее 50%; на третьего ребенка и последующих детей — не менее 70%. На это может претендовать один из родителей или один из законных представителей ребенка.

Ранее ФАН сообщал о предложении депутата Госдумы РФ Василия Власова отменить для родителей плату за услуги детских садов.