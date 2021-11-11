Производитель электрокаров Rivian привлек 12 млрд долларов на IPO

Нью-Йорк, 11 ноября. Американский электромобильный стартап Rivian уверенно набирает обороты, чему значительно способствовало проведение IPO.

Выход Rivian на Initial Public Offering (первичное публичное размещение) привел к тому, что производителя электромобилей оценили в 86 млрд долларов по результатам первого торгового дня. Ценные бумаги концерна подорожали на 29%, о чем говорят данные площадки Nasdaq. В настоящее время стоимость акций составляет порядка 109 долларов за одну штуку.

Размещение бумаг Rivian стало самым крупным в Соединенных Штатах Америки в 2021 году, так как разработчику электрокаров удалось привлечь 12 млрд долларов. Учитывая опционы, капитализация стартапа обошла отметку в 100 млрд долларов по информации CNBC.

Заявка на проведение IPO была подана Rivian в августе этого года. Начало торгов пришлось на среду, 10 ноября, на платформе Nasdaq под тикером RIVN. Компания уже выпустила примерно 100 машин, к концу года в Rivian намереваются направить клиентам 1,5 тыс. экземпляров. План организации на 2023 год — создание около 150 тыс. электромобилей ежегодно.

Сейчас первое место по капитализации автомобилестроительных компаний в США занимает Tesla Илона Маска с 1,06 трлн долларов, а на втором месте находится General Motors с 86,05 млрд долларов. Среди главных акционеров Rivian — Amazon. Корпорации Джеффа Безоса принадлежит пятая часть бумаг на 3,8 млрд долларов.

Первая серийная версия электрифицированного пикапа Rivian под названием R1T сошла с конвейера в середине сентября. Модель была собрана на предприятии в городе Нормал штата Иллинойс.