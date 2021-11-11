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ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть
Экономика
ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 ноября. Мировой спрос на нефть в 2021 году возрастет на 5,7 млн баррелей в сутки. Эта оценка понижена на 160 тыс. б/с по сравнению с предыдущей, следует из ноябрьского отчета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Ухудшение прогноза обусловлено «более медленными, чем ожидалось, темпами потребления в КНР и Индии в третьем квартале 2021 года». Теперь прогнозируется, что глобальный спрос на сырье в 2021 году достигнет 96,4 млн баррелей в сутки.

Организация сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на отметке 4,2 млн б/с. Потребление топлива в мире, по ее прогнозам, способно превысить доковидный уровень. Согласно оценке картеля, спрос на черное золото в 2022 году может достигнуть 100,6 млн б/с, что на 0,5 млн б/с выше результата 2019 года.

Экспорт нефти из России за девять месяцев 2021 года в денежном выражении уже превысил показатель за весь 2020 год. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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