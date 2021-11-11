Депутат ЗакСа Панов объяснил, почему в России не ввели режим ЧС из-за пандемии

Санкт-Петербург, 11 ноября. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов оценил меры противодействия распространению COVID-19 в России и обсудил вопрос введения режима ЧС с юристом Анной Царевой.

Российские регионы начали массово принимать решения для сдерживания темпов заражения COVID-19. Медиагруппа «Патриот» пригласила экспертов для обсуждения этой темы на пресс-конференции. Спикерами выступили депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Панов и юрист, общественный деятель Анна Царева.

Одним из наиболее острых вопросов онлайн-конференции стала тема введения режима ЧС на фоне пандемии. Царева заявила, что власти России должны были решиться на эту меру. Однако Панов скептически отнесся к этой идее и отметил, что спорная тема уже поднималась на встрече предпринимателей с президентом Владимиром Путиным.

«Про режим ЧС: этот вопрос был задан президенту на встрече с предпринимательским сообществом в марте, и это непоправимый урон экономике нашей страны», — объяснил эксперт.

Панов подчеркнул, что введение чрезвычайной ситуации в стране допустимо лишь в крайнем случае, а сейчас ситуация «более чем управляемая». Он заявил, что в случае введения режима ЧС все юридические и правовые отношения перестали бы существовать, что в свою очередь привело бы к хаосу.

Панов также прокомментировал практику введения QR-кодов. Депутат заявил о необходимости ужесточить контроль за распространением фейковых сертификатов.