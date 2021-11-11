Ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ провели патрулирование в небе над Белоруссией

Москва, 11 ноября. Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил РФ провели патрулирование в небе над Белоруссией, сообщили в Минобороны России.

Их прикрывали белорусские истребители Су-30СМ. Военные самолеты совершили полеты с целью обеспечения безопасности Союзного государства. Такие действия не направлены против других стран, добавили в военном ведомстве.

«Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время стратегические ракетоносцы преодолели расстояние свыше 3000 километров», — говорится в сообщении.

При этом 10 ноября стало известно, что стратегическая авиация ВКС РФ теперь будет систематически проводить патрулирование воздушного пространства Белоруссии. Такое решение принято в связи с эскалацией напряженности на белорусско-польской границе.