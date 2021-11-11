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Экономист Колташов указал на антироссийскую паранойю ЕС из-за мигрантов на границе Польши
Политика
Экономист Колташов указал на антироссийскую паранойю ЕС из-за мигрантов на границе Польши
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 ноября. Если власти Евросоюза действительно введут санкции в отношении «Аэрофлота» за якобы нагнетание миграционного кризиса, они распишутся в наличии у себя позорного диагноза. Об этом заявил экономист Василий Колташов.

В комментарии Общественной Службе Новостей Колташов дал понять, что введение ограничений против российского перевозчика под надуманным предлогом окончательно похоронит авторитет Брюсселя как поборника международной справедливости. Принятие санкций против «Аэрофлота» докажет, что страны коллективного Запада во всем ищут «невидимую руку» Кремля и не мыслят объективно, объяснил эксперт.

«Это уже не поиск "руки Кремля", а отпечатков локтя! Их (мигрантов. — Прим. ФАН) прибытие было абсолютно законным и совсем неважно, какими авиакомпаниями они прилетали: "Белавиа" или же "Аэрофлотом" — это было непринципиально и совершенно законно. Возможно, эти мигранты указали в анкетах при оформлении туристической визы, что хотят поесть драников, посмотреть на Беловежскую пущу. Где здесь вина "Аэрофлота"? Даже вина Белоруссии здесь весьма посредственная», — уверен Колташов.

Экономист Колташов указал на антироссийскую паранойю ЕС из-за мигрантов на границе Польши
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В совокупности поведение европейских чиновников ставит позорный диагноз Брюсселю и Варшаве — антироссийская паранойя. Любой непредвзятый суд признает незаконными введенные в отношении Москвы санкции и осудит поведение европейцев, заключил Василий Колташов.

Поводом для высказывания директора Института нового общества стала публикация издания Bloomberg о возможном введении санкций против «Аэрофлота» из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Американские репортеры, ссылаясь на собственные источники в Брюсселе, сообщили, что в начале зимы российского перевозчика могут подвергнуть ограничениям.

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санкции Василий Колташов беженцы мигранты россия евросоюз белоруссия польша аэрофлот кризис
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