Звезду «Иванова детства» Малявину скромно похоронили рядом с Началовой

Москва, 11 ноября. Известная советская актриса Валентина Малявина умерла в одиночестве на 81-году жизни. Ее похороны прошли тихо и без почестей на Троекуровском кладбище.

Смерть звезда фильма «Иваново детство» встретила в специализированном пансионате, где за ней следили лишь сотрудники заведения. По словам знакомых, актриса умерла 30 октября, однако сообщить об этом решили лишь после захоронения. «Соседкой» артистки по Троекуровскому кладбищу стала известная исполнительница Юлия Началова, которая скоропостижно умерла больше двух лет назад,

«Похороны прошли без огласки», – сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров, чьи слова приводит портал «Дни.ру».

Судьбу кинозвезды можно назвать по-настоящему страшной — за 80 лет она пять раз пыталась построить жизнь с разными мужчинами, но каждый раз что-то шло не так. Третий супруг Малявиной умер от удара сердца, в чем обвинили ее и осудили на десять лет. Актриса вышла по амнистии в 1988 году. Ее пятого мужа убили на улице, оставив актрису совсем одну.

Первый муж Малявиной, известный актер Александр Збруев, заявил, что последние месяцы она буквально доживала. Он отметил, что в какой-то момент жизни она из замечательной актрисы и женщины превратилась в глубокого инвалида, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее бывший супруг покойной Малявиной рассказал, как тюремный срок повлиял на ее судьбу. Он подчеркнул, что произошедшее буквально сломало актрису, которая всегда была словно наивный ребенок.