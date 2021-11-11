Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 17:26
17:19
Общество
Парламент Латвии окончательно утвердил запрет на ношение георгиевских ленточек
17:16
Спорт
Российские фигуристы Туктамышева и Коляда пропустят турнир в Австрии
17:16
Происшествия
Брат Хабиба опубликовал фото после сообщений о его причастности к наезду на полицейского
17:15
Спорт
Нападающий «Лацио» Иммобиле пропустит еврокубковый матч против «Локомотива»
17:12
Общество
Звезда «Городка» Юрий Стоянов признался, что знакомство с Олейниковым изменило его жизнь
17:12
Экономика
Силуанов: кабмин не планирует продлевать экспортные пошлины на сталь
17:11
Общество
Фигурист Маринин объяснил, чем актриса Железняк отличается от других партнерш
17:10
Весь мир
Визит члена правящей коалиции Израиля в Иорданию вызвал новый скандал вокруг Палестины
17:09
Общество
Глава Минкурортов Волченко объяснил, чего не хватает в Крыму для развития турсферы
17:07
Общество
Брянские священнослужители массово вакцинировались от коронавируса
Все новости

Звезду «Иванова детства» Малявину скромно похоронили рядом с Началовой

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 16:54
Общество
Звезду «Иванова детства» Малявину скромно похоронили рядом с Началовой
Global Look Press  /  Russian Look

Москва, 11 ноября. Известная советская актриса Валентина Малявина умерла в одиночестве на 81-году жизни. Ее похороны прошли тихо и без почестей на Троекуровском кладбище.

Смерть звезда фильма «Иваново детство» встретила в специализированном пансионате, где за ней следили лишь сотрудники заведения. По словам знакомых, актриса умерла 30 октября, однако сообщить об этом решили лишь после захоронения. «Соседкой» артистки по Троекуровскому кладбищу стала известная исполнительница Юлия Началова, которая скоропостижно умерла больше двух лет назад,

«Похороны прошли без огласки», – сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров, чьи слова приводит портал «Дни.ру».

Судьбу кинозвезды можно назвать по-настоящему страшной — за 80 лет она пять раз пыталась построить жизнь с разными мужчинами, но каждый раз что-то шло не так. Третий супруг Малявиной умер от удара сердца, в чем обвинили ее и осудили на десять лет. Актриса вышла по амнистии в 1988 году. Ее пятого мужа убили на улице, оставив актрису совсем одну.

Первый муж Малявиной, известный актер Александр Збруев, заявил, что последние месяцы она буквально доживала. Он отметил, что в какой-то момент жизни она из замечательной актрисы и женщины превратилась в глубокого инвалида, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее бывший супруг покойной Малявиной рассказал, как тюремный срок повлиял на ее судьбу. Он подчеркнул, что произошедшее буквально сломало актрису, которая всегда была словно наивный ребенок.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Звезду «Иванова детства» Малявину скромно похоронили рядом с Началовой
похороны началова малевина
Комментировать