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Археолог Стаут рассказал о проблемах в изучении древнего искусства

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 16:52
Общество
Археолог Стаут рассказал о проблемах в изучении древнего искусства
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Группа западных ученых не смогла назвать точную датировку первого произведения искусства, для этого необходимо знать о намерениях первобытных людей.

Специалисты в области истории считают, что человечество много тысячелетий назад начало оставлять следы, похожие на произведения искусства. Первые гоминиды вырезали различные узоры на панцирях или костях, но исследователи не могут понять, можно ли это считать художественным самовыражением, передает Planet Today.

«В изучении палеолитического искусства есть большая проблема: мы не знаем, что такое искусство», — отметил когнитивный археолог Дитрих Стаут.

По мнению эксперта, традиционное понимание произведений искусства пришло только в XIX веке, когда были обнаружены наскальные рисунки во Франции. При этом исследователи не установили, связана ли эта живопись с когнитивной революцией.

Команда реставраторов, работающая в Национальном музее Сиканы, открыла погребальный саркофаг, найденный в 2008 году. Захоронение принадлежит члену элиты сиканской или ламбайекской культуры.

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искусство Наскальная живопись первобытный мир
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