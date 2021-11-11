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ЕК спрогнозировала рост ВВП России до 3,9% к концу года
Экономика
ЕК спрогнозировала рост ВВП России до 3,9% к концу года
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 11 ноября. Еврокомиссия (ЕК) значительно улучшила прогноз роста ВВП России на текущий год — до 3,9% с 2,7%, на которые рассчитывала весной, говорится в экономическом прогнозе ведомства. 

Росту российского ВВП в настоящий момент способствуют высокие цены на мировом энергетическом рынке, указано в заявлении ЕК. Помимо этого, Еврокомиссия улучшила ожидания по росту мирового ВВП до 5,7% с майских 5,6%. Предположительно, в этом году развивающиеся страны продемонстрируют рост на 6%, в 2022-м — на 4,8%, а в 2023 году — на 4,4%.

Снижение ВВП, по данным ЕК, ожидается в США — 5,8% против 6,3%. Темпы роста показателей снизились из-за перебоев в цепи поставок продукции, резко упавших темпов вакцинации, а также роста числа заболевших коронавирусом минувшим летом.

Международное рейтинговое агентство Moody's ранее изменило прогноз по росту ВВП. Согласно оценкам экспертов, показатель в текущем году будет на уровне 4,8%. В августе аналитики ожидали 3,2%.

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