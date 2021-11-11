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Посол Нечаев призвал прогнать «злых бесов» от отношений России и Германии
Политика
Посол Нечаев призвал прогнать «злых бесов» от отношений России и Германии
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 11 ноября. Москва и Берлин обладают множеством точек соприкосновения, но необходимо прогнать «злых бесов» из отношений. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат произнес речь по случаю двухсотлетия со дня рождения писателя Федора Достоевского. Нечаев выступил на мероприятии в Дрездене.

«Мы будем наслаждаться "Бесами" Достоевского и дальше, но мы прогоним злых бесов из российско-немецких отношений», — подчеркнул посол.

Нечаев отметил, что у РФ с Германией огромная позитивная повестка дня. По словам дипломата, это уникально для двусторонних отношений России в Европе.

Берлин должен поддерживать диалог с Москвой, заявила ранее временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель. Политик призвала руководство Германии к продолжению контактов с Россией.

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германия посол нечаев
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