Посол Нечаев призвал прогнать «злых бесов» от отношений России и Германии

Берлин, 11 ноября. Москва и Берлин обладают множеством точек соприкосновения, но необходимо прогнать «злых бесов» из отношений. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат произнес речь по случаю двухсотлетия со дня рождения писателя Федора Достоевского. Нечаев выступил на мероприятии в Дрездене.

«Мы будем наслаждаться "Бесами" Достоевского и дальше, но мы прогоним злых бесов из российско-немецких отношений», — подчеркнул посол.

Нечаев отметил, что у РФ с Германией огромная позитивная повестка дня. По словам дипломата, это уникально для двусторонних отношений России в Европе.

Берлин должен поддерживать диалог с Москвой, заявила ранее временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель. Политик призвала руководство Германии к продолжению контактов с Россией.