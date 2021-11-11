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Российские фигуристы Туктамышева и Коляда пропустят турнир в Австрии

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 17:16
Спорт
Российские фигуристы Туктамышева и Коляда пропустят турнир в Австрии
fsrussia.ru

Москва, 11 ноября. Чемпионы мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не выступят на турнире серии «Челленджер» в Австрии.

Фигуристы Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин, тренирующиеся у именитого наставника Алексея Мишина, снялись с «Челленджер» в Австрии. Они пропали из списков участников турнира, размещенных на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). По информации ТАСС, Туктамышева и Коляда пропустят турнир в Граце по медицинским показаниям. Соревнования в Австрии пройдут с 12 по 14 ноября.

Ранее мать российского фигуриста Артура Дмитриева поддержала решение сына выступать за США. При этом она не исключила, что 29-летний спортсмен не сможет пройти отбор в национальную команду.

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