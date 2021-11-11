Политолог Корнилов оценил заявление Лукашенко о поставках мигрантам «оружия с Донбасса»

Как ополченцы Донбасса, так и ВСУ слишком заняты конфликтом друг с другом, чтобы участвовать в каких-то других. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее во время совещания с Советом министров Республики Беларусь президент Александр Лукашенко выразил свои опасения насчет того, что мигранты на польско-белорусской границе могут получить оружие и боеприпасы «с Донбасса». По его словам, там «хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их». Именно поэтому, продолжил Лукашенко, вооруженным силам Белоруссии придется «по периметру сейчас контролировать ситуацию», чтобы находящиеся на границе «курды-вояки» не получили в руки оружие.

«Мне совершенно непонятно, кого именно в Донбассе имел в виду Лукашенко, — сказал Корнилов. — ДНР и ЛНР? О да, они, конечно, только и думают, кого бы им снабдить оружием в мире!»

Политолог отметил, что то же самое можно сказать и про Украину.

«Кто-нибудь слышал призыв Дмитрия Яроша «Давайте, братья, поможем Польше отбиться от Лукашенко!» или что-нибудь в этом роде? Вот и я не слышал. Ни советнику главнокомандующего войсками Украины Ярошу, ни другим военным чинам поставлять оружие «курдам-воякам» на польско-белорусскую границу совершенно незачем», — заметил эксперт.

facebook.com / Владимир Корнилов

Вместе с тем он признал, что у Александра Лукашенко есть свои собственные источники, в том числе данные разведок, и тот мог основываться на них, делая свое «странное заявление».

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич также считает, что белорусский президент использовал информацию, недоступную широкой публике, когда говорил о поставках оружия из Донбасса мигрантам.

«Сложно комментировать это заявление Лукашенко, поскольку я не обладаю имеющимися у него данными, — заметил политолог. — Однако мне его содержание представляется маловероятным. В целом же должен отметить, что президенту Республики Беларусь этот конфликт на польско-белорусской границе позволяет легитимизировать свой статус, несколько спорный в глазах Варшавы и Вильнюса — и с этой целью им делаются заявления, проверить которые объединенная Европа не в силах».

Ранее Межевич связал заявления замглавы МИД Литвы о «человечках» с высоким уровнем потребления алкоголя в стране.