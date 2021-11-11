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Власти города Флинт выплатят жителям 626 миллионов из-за отравленной воды
Весь мир
Власти города Флинт выплатят жителям 626 миллионов из-за отравленной воды
pixabay.com/ru  /  ujeans

Флинт, 11 ноября. Федеральный суд штата Мичиган обязал власти города Флинт выплатить жителям, которые пострадали из-за отравленной воды, компенсацию в размере 626 млн долларов.

По словам окружного судьи Джудит Леви, это решение является «замечательным достижением», поскольку позволит создать программу компенсации для всех, кто пострадал от подобной проблемы.

Согласно документу, штат Мичиган выплатит 600 млн долларов, еще 20 млн должны предоставить власти города Флинт, оставшиеся денежные средства обеспечат компании McLaren Health и Rowe Professional Services.

Большая часть компенсации будет направлена на помощь несовершеннолетним. На выплаты смогут рассчитывать люди, у которых обнаружится завышенный показатель свинца или если они страдают различными заболеваниями, связанными с содержанием этого минерала в организме.

Водный кризис во Флинте

Проблемы в городе Флинт начались в 2014 году, когда с целью сокращения расходов власти приняли решение использовать для водоснабжения воду из местной реки. Ранее канализация была завязана на системы соседнего Детройта. Вода из реки привела к вымыванию свинца из труб, загрязнению водопровода и вспышке заболеваний. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, власти никак не реагировали на ситуацию. Только после того, как у детей был обнаружен повышенный уровень свинца в организме, ситуация получила общенациональную огласку. Расследование длилось на протяжении трех лет.

Водный кризис во Флинте был одним из худших в стране. Он продемонстрировал еще и проблему расового неравенства, поскольку более половины жителей 100-тысячного города являются афроамериканцами.

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