Власти города Флинт выплатят жителям 626 миллионов из-за отравленной воды

Флинт, 11 ноября. Федеральный суд штата Мичиган обязал власти города Флинт выплатить жителям, которые пострадали из-за отравленной воды, компенсацию в размере 626 млн долларов.

BREAKING: Federal judge approves a $626M settlement with thousands of people in Flint, Michigan, who sued the state after their drinking water was tainted by lead. https://t.co/06jsONhydQ