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Еврокомиссия: цена газа за полтора года выросла в 13 раз

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 16:38
Экономика
Еврокомиссия: цена газа за полтора года выросла в 13 раз
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Брюссель, 11 ноября. Газовые котировки в период с апреля 2020-го по октябрь 2021 года выросли в 13 раз — с 7 евро до 90 евро за МВт·ч, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

При этом ЕК рассчитывает, что цены на газ снизятся к весне следующего года до 50 евро за МВт·ч. Причинами энергетического кризиса в регионе Еврокомиссия назвала влияние пандемии, а также умение участников рынка приспосабливаться к росту спроса на энергоносители в процессе восстановления экономики.

Цена декабрьского фьючерса газа на нидерландском хабе TTF поднялась до 847 долларов за тысячу кубометров или 71,4 евро за МВт·ч. Стоимость рассчитана из исходящего обменного курса евро к доллару. По состоянию на 13:36 по Москве котировки опустились до 836 долларов за тысячу «кубов» на фоне ожиданий новых поставок голубого топлива из России.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев ранее заявил, что увеличение транзита газа через Польшу и Украину не связано с ростом спроса на российское сырье в Европе. «Газпром» в настоящий момент заполняет европейские резервуары в тех количествах, которые нужны, а рекордные цены на газ заметно снизили потребление в ЕС.

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