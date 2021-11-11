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Украинского чемпиона ОИ-2018 Абраменко затравили после его слов о дружбе с Россией

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 17:06
Спорт
Украинского чемпиона ОИ-2018 Абраменко затравили после его слов о дружбе с Россией
TACC  /  Бобылев Сергей

Киев, 11 ноября. Украинский фристайлист Александр Абраменко стал жертвой травли в социальной сети Instagram. Подписчики разозлились на спортсмена из-за его слов об отношениях между Москвой и Киевом.

Некоторое время назад олимпийский чемпион дал интервью, в котором выразил свое уважение российским спортсменам. Он заявил, что не считает Россию страной-агрессором и искренне не понимает причин конфликта. По мнению Абраменко, единственный выход из сложившейся ситуации — сесть за стол переговоров и прийти к соглашению.

Однако многие подписчики спортсмена не разделили его позицию. Большинство комментариев на его странице оказались негативными — одни открыто оскорбляли фристайлиста, а другие желали ему «понять свою ошибку» и извиниться перед украинцами. Нашлись и те, кто призвал Абраменко пройти курс истории страны.

«Прямо хрестоматийный пример как информационной войны, так и отсутствия критического мышления. Может быть, хотя бы для спортсменов-призеров НОК необходимо подготовить спецкурс по истории Украины?!» — написал один из пользователей соцсети.

Сам Абраменко пока никак не отреагировал на происходящее в Instagram. 

Ранее в подобной ситуации оказалась украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую на родине назвали «биологическим мусором». Причиной агрессии стала совместная фотография спортсменки с российской олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене.

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украина олимпиада абраменко
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