Брянские священнослужители массово вакцинировались от коронавируса

Брянск, 11 ноября. Брянская епархия сообщила, что к массовой вакцинации от коронавируса присоединились и священнослужители, передает РИА «Стрела».

Прививочная кампания проводится в брянской епархии уже не в первый раз. Массовая вакцинация священников осуществляется по благословению Митрополита Брянского и Севского Александра с начала 2021 года.

В этот раз священнослужители и епархиальные работники прививались на территории центра подготовки церковных специалистов Брянской епархии. Вакцинацию провела выездная бригада городской поликлиники №4.

Протоиерей Сергий Рысин указал на особенную важность вакцинации в период очень сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее ФАН сообщал о том, что РПЦ не ожидает введения QR-кодов для богослужений, о чем заявлял заместитель управделами Московской патриархии епископ Савва.