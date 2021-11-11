Депутат ЗакСа Панов прокомментировал новость о выделении 35,5 млн рублей общепиту Петербурга

В ряде СМИ появилась информация, что власти Петербурга собираются выделить более 35,5 миллиона рублей точкам общественного питания в качестве мер поддержки. Речь идет в первую очередь о фуд-кортах и фуд-плейсах. Предполагается, что эти средства будут целевыми — использовать их можно только для выдачи заработной платы работникам. Депутат петербургского ЗакСа Дмитрий Панов прокомментировал ФАН ситуацию с выплатами предпринимателям.

По словам депутата, бизнес сейчас действительно нуждается в поддержке. Поскольку недельный простой серьезно отразился на предпринимателях.

«Уже не первый месяц идет обсуждение важных и нужных мер поддержки для предприятий общественного питания. Как вы знаете, общепит нашего города оказался самым дисциплинированным с точки зрения вакцинации, эта отрасль стала одной из тех, кто наиболее сильно пострадал от пандемии», — подчеркнул депутат.

При этом Панов отметил, несмотря на то, что отрасль является самой быстрой с точки зрения восстановления работы — из-за невысоких оборотов оправиться от последствий ограничений предприятиям общепита непросто. Поэтому дополнительная поддержка в виде нескольких десятков миллионов рублей будет очень своевременна. Она позволит предприятиям как можно скорее выйти на нужные обороты, чтобы минимизировать последствия пандемии.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Обсуждать, кто конкретно и сколько денег точно получит, пока еще рано, считает депутат. Поскольку все документы, касающиеся новых мер поддержки, находятся в стадии обсуждения.

«Сейчас говорить о каких-то конкретных объемах сумм, сроках и адресатах, которые должны получить деньги, пока рано. Ведь на данный момент многие документы, в том числе касающиеся поддержки бизнеса, находятся в стадии обсуждения между предпринимателями и органами власти. Поэтому могут быть изменены как конкретные адресаты, так и суммы», — заключил он.

Ранее Дмитрий Панов рассказал, что под покровом пандемии предпринимателей все чаще начали посещать мошенники. «Оборотни» выдают себя за сотрудников надзорных служб и, угрожая несуществующими штрафами, пытаются выудить у бизнесменов деньги.