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Марий Эл вошла в десятку регионов России по темпам дорожного строительства
Общество
Марий Эл вошла в десятку регионов России по темпам дорожного строительства
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Йошкар-Ола, 11 ноября. По итогам 2021 года Марий Эл заняла шестое место в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом стало известно на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в России.

Заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин провел заседание в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии принял участие глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он доложил, что в республике уже сформирован план реализации мероприятий по достижению целей нацпроекта не в 2024 году, а в 2023 году, передает «Медиапоток».

По словам Евстифеева, в 2021 году все цели и задачи, поставленные перед Марий Эл, удалось полностью выполнить. В этом году на ремонт автотрасс региона было выделено 4,7 млрд рублей, что дало свои плоды. Ремонт дорог будет продолжен опережающими темпами и в последующие годы. Уже законтрактованы 100% лимитов 2022 года, 70,9% — 2023 года, лимиты 2024 года планируется законтрактовать до 1 июля 2022 года.

Ранее ФАН сообщал о том, что российские регионы получат значительную финансовую господдержку для строительства и реконструкции дорог.

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