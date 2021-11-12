Актриса Муцениеце вспомнила, как впервые после развода была близка с мужчиной

«Был ли секс после развода? Ну конечно был! Я даже пыталась отношения завести. Месяц встречалась с парнем, потом подумала: «Нет, не хочу». Пару раз было просто так», — рассказала актриса в интервью для YouTube-шоу «Вопросики».

Ведущая шоу Ида Галич удивилась, насколько откровенно актриса готова говорить о своей личной жизни, на что Муцениеце откровенно парировала. По ее мнению, ничего страшного в этих разговорах нет, все люди занимаются сексом, но первое время ей было тяжело, она чувствовала, что изменяет мужу.

«Даже во время первого секса после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, что я как будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это очень неправильно», — вспоминает артистка.

Prt Scr youtube.com / Galich Ida

Агата пояснила, что близость с мужчиной у нее состоялась спустя весомое количество времени после развода, и ей нужно было сразу привыкнуть к мысли о том, что у нее будут другие партнеры.

«Я в свою голову уже вбила, что есть только один-единственный. Да, это тяжело далось... Но и не прошло особо. Уже давно не было секса. Я пыталась завести отношения, не сложилось. Потом было еще пару историй, но секс ради секса — не хочу. Я отказалась от такого рода связей и просто жду свою любовь», — поделилась Муцениеце.

При этом актриса заявила, что согласилась бы сняться с Прилучным в одном фильме и нисколько бы не стеснялась этого, потому что считает, что профессиональные актрисы не должны так поступать. Но, как отмечает Агата, к такому решению она пришла не сразу.

«Поначалу я била истерику. Даже отказалась играть с ним в одном спектакле и не стала сниматься в проекте «В клетке». Сейчас понимаю, что вообще без проблем [поработаю с ним]», — объяснила артистка.

32-летней Агате удалось оставить обиды на бывшего супруга. После расставания она обвинила его в домашнем насилии, но, по мнению большинства, Павел просто изменял супруге с коллегой.Теперь, когда все позади, между бывшими супругами сохранились дружеские отношения и они даже помогают друг другу в воспитании общих детей — Тимофея и Мии.

Ранее сообщалось, как заслуженный тренер Татьяна Тарасова отчитала Агату Муцениеце в прямом эфире «Ледникового периода».