Красота — страшная сила: топ-10 трагических историй манекенщиц

Роскошная жизнь, обложки журналов, признание и любовь поклонников, всемирная слава — это лишь одна сторона жизни популярных моделей. За блеском страз и софитов порой скрывается одиночество, печаль, зависть соперниц и недругов, которые приводят к непоправимым последствиям. ФАН вспомнил знаменитых манекенщиц, с которыми красота сыграла злую шутку и привела к трагедии.

Джиа Каранджи

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Одна из самых культовых моделей 70-х и 80-х годов — Джиа Каранджи. Она с 18 лет блистала на обложках журналов Cosmopolitan и Vogue, сотрудничала с лучшими мировыми брендами. Ее график был настолько насыщенным, что ничем, кроме работы, она заниматься не могла. Но возвращаясь домой, она чувствовала всеобъемлющее одиночество. Чтобы справиться с внутренними переживаниями, она пристрастилась к наркотикам.

Зависимость не позволяла полностью погрузиться в работу, от сотрудничества с Каранджи отказывались. Лечение и реабилитации не помогали. После пройденного курса модель возвращалась к пагубным привычкам с новой силой. В 26 лет знаменитая модель умерла. Причины смерти долгое время скрывались.

Трагическая судьба манекенщицы легла в основу фильма «Джиа» с актрисой Анджелиной Джоли в главной роли.

Марго Хемингуэй

Global Look Press / Anthony Man/ZUMAPRESS.com

Головокружительная карьера юной Марго Хемингуэй началась в 19 лет. Причем успеху модели способствовала не только слава ее дедушки — писателя Эрнеста Хемингуэя. Девушка отличалась трудолюбием, усердием и совершенно очаровательной внешностью, что тут же подкупало экспертов индустрии моды.

Фотографии Марго украшали журналы Elle, Vogue, Cosmopolitan и Time. Она также пробовалась в кино. Однако кинематограф встретил ее холодно, чего не скажешь о ее сестре. На этой почве у Марго наступила депрессия, справиться с которой она пыталась наркотиками, седативными препаратами и алкоголем.

Тело Марго Хемингуэй обнаружили 1 июля 1996 года. Полиция не нашла предсмертных записок, так что истинные мотивы гибели модели остаются неизвестны до сих пор.

Руслана Коршунова

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Глубокие серые глаза юной красавицы из Казахстана покорили многих дизайнеров. Руслана Коршунова была известна мировым домам моды, а бренд Nina Ricci сделал ее лицом своего аромата.

Но долго блистать на подиумах Коршуновой было не суждено. Ее нашли мертвой под окнами своей квартиры, расположенной на девятом этаже одного из небоскребов Манхэттена. Девушка посещала тренинги организации «Роза мира». Однако улик против сообщества не было найдено, как и предсмертной записки. Погибла модель в 2008 году — на тот момент ей было 20 лет.

Анна Николь Смит

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Модель легендарного мужского журнала Playboy Анна Николь Смит ушла из жизни в 39 лет. Ее не стало в 2007 году 8 февраля. Бездыханное тело девушки обнаружили в номере отеля на Багамах. Точные причины гибели модели до сих пор неизвестны. Кто-то считает, что Смит свела счеты с жизнью из-за гибели сына, страдающего наркотической зависимостью. Кто-то предполагает, что к смерти девушки может быть причастен один из ее любовников.

Рауда Атиф

Обладательница редкой красоты голубых глаз — модель Рауда Атиф, имела многотысячную армию поклонников. Она совмещала карьеру модели с учебой, мечтала стать врачом. Однако жизненному пути девушки было суждено внезапно прерваться. Ее тело было найдено в комнате общежития.

По каким причинам Атиф решила свести счеты с жизнью — так и осталось загадкой. Девушка не оставила после себя предсмертной записки.

Нафиса Джозеф

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Восходящая звезда модельного бизнеса Нафиса Джозеф страдала от неудач в личной жизни.

Карьеру Джозеф начала аж с 12 лет. Она стала самой юной участницей конкурса «Мисс Индия», который, к слову, и выиграла. В дальнейшем девушка войдет в десятку первых красавиц на конкурсе «Мисс Вселенная».

Ей пророчили успешную карьеру и блестящее будущее, однако сама Джозеф распорядилась своей жизнью иначе. В 26 лет она ушла из жизни в своей квартире в Мумбае.

Луисель Рамос

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Молодой уругвайской манекенщице Луисель Рамос пророчили всемирное признание. 22-летняя восходящая звезда могла покорить мировые подиумы, однако судьба распорядилась иначе. Ее жизнь трагически оборвалась прямо во время показа. Как сообщили врачи, причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный нервной анорексией.

Эсмеральда Гонсалес

Леденящая кровь история модели Эсмеральды Гонсалес стала известна во всем мире. В конце мая прошлого года модель возвращалась домой, однако там она так и не появилась. Родственники Гонсалес искали ее пять месяцев. Тело красавицы было найдено на пустыре в деревянном ящике под слоем бетона. Спустя несколько недель после страшной находки был вычислен и убийца девушки.

Эсмеральда с детства страдала шизофренией и биполярным расстройством. В тот роковой вечер девушка перепутала дома и зашла к соседу, который занимался наркоторговлей. Мужчина изнасиловал Гонсалес, а из страха, что она сдаст его полиции, опоил и реализовал страшный план.

Светлана Котова

Секс-символ России 90-х — модель Светлана Котова не знала отбоя от поклонников, одним из которых был криминальный авторитет Александр Солоник. После его побега в Грецию девушка отправилась вслед за ним, однако долго наслаждаться красивой жизнью ей было не суждено.

В 1997 году тело Солоника обнаружили на свалке мусора недалеко от Афин, а Котова просто испарилась. Спустя три месяца ее тело нашли в чемодане, зарытом под деревом, тоже близ Афин. По всей видимости, она стала свидетелем убийства своего любимого, а, как известно, зная такую информацию, долго не живут.

Крисси Тейлор

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В модельный бизнес Крисси Тейлор пришла совсем юной девчонкой — в 11 лет. Она имела большой успех на конкурсе красоты в Милане, ее популярность быстро набирала обороты. В 13 лет Тейлор уже блистала на страницах одного из популярных журналов.

Однако карьера молодой модели оборвалась загадочным образом. Сестра Крисси обнаружила ее в доме без сознания. На тот момент девушке было 17 лет. Причиной смерти врачи назвали острый приступ астмы, которой юная модель страдала с детства. Но почему в таком случае в доме не оказалось необходимых лекарств — до сих пор остается загадкой.

Популярность и красивая жизнь звезд — лишь верхушка айсберга. Зачастую никто так не страдает от одиночества, как те, кто всегда находится под прицелом камер и на страницах СМИ. Так, звезда «Полицейского с Рублевки», актер Сергей Бурунов ранее даже признавался, что боится сойти с ума от одиночества.