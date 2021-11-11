Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 17:25
17:19
Общество
Парламент Латвии окончательно утвердил запрет на ношение георгиевских ленточек
17:16
Спорт
Российские фигуристы Туктамышева и Коляда пропустят турнир в Австрии
17:16
Происшествия
Брат Хабиба опубликовал фото после сообщений о его причастности к наезду на полицейского
17:15
Спорт
Нападающий «Лацио» Иммобиле пропустит еврокубковый матч против «Локомотива»
17:12
Общество
Звезда «Городка» Юрий Стоянов признался, что знакомство с Олейниковым изменило его жизнь
17:12
Экономика
Силуанов: кабмин не планирует продлевать экспортные пошлины на сталь
17:11
Общество
Фигурист Маринин объяснил, чем актриса Железняк отличается от других партнерш
17:10
Весь мир
Визит члена правящей коалиции Израиля в Иорданию вызвал новый скандал вокруг Палестины
17:09
Общество
Глава Минкурортов Волченко объяснил, чего не хватает в Крыму для развития турсферы
17:07
Общество
Брянские священнослужители массово вакцинировались от коронавируса
Все новости

Харитонов обвинил соперника Федора Емельяненко в сдаче боя легенде MMA
Спорт
Харитонов обвинил соперника Федора Емельяненко в сдаче боя легенде MMA
vk.com  /  Союз ММА России

Москва, 11 ноября. Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов считает, что американец Тимоти Джонсон специально проиграл его соотечественнику Федору Емельяненко.

Сергей Харитонов считает, что задачей американца Тимоти Джонсона в поединке с Федором Емельяненко было «выйти и проиграть». Соответствующее мнение боец MMA озвучил в разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс».

«Узнал результат, сказал: «Все, поздравляю». А потом посмотрел поединок и увидел, что Тимоти Джонсон не работал так, как всегда работает. Он вышел и подставился. Это мое личное мнение. Я человек, который уже давно в ММА, и вижу, когда люди бьются, а когда выходят и делают не пойми что», — подчеркнул Харитонов.

Бой Емельяненко и Джонсона стал главным событием турнира Bellator 269 на столичной «ВТБ Арене». Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Бой 45-летнего Емельяненко с американцем продолжался 106 секунд.

Ранее Федор Емельяненко выразил готовность подраться с Роем Джонсом. Он признался, что считает 52-летнего американца одним из самых выдающихся боксеров планеты.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Харитонов обвинил соперника Федора Емельяненко в сдаче боя легенде MMA
джонсон спорт емельяненко харитонов mma
Комментировать