Харитонов обвинил соперника Федора Емельяненко в сдаче боя легенде MMA

Москва, 11 ноября. Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов считает, что американец Тимоти Джонсон специально проиграл его соотечественнику Федору Емельяненко.

Сергей Харитонов считает, что задачей американца Тимоти Джонсона в поединке с Федором Емельяненко было «выйти и проиграть». Соответствующее мнение боец MMA озвучил в разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс».

«Узнал результат, сказал: «Все, поздравляю». А потом посмотрел поединок и увидел, что Тимоти Джонсон не работал так, как всегда работает. Он вышел и подставился. Это мое личное мнение. Я человек, который уже давно в ММА, и вижу, когда люди бьются, а когда выходят и делают не пойми что», — подчеркнул Харитонов.

Бой Емельяненко и Джонсона стал главным событием турнира Bellator 269 на столичной «ВТБ Арене». Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Бой 45-летнего Емельяненко с американцем продолжался 106 секунд.

Ранее Федор Емельяненко выразил готовность подраться с Роем Джонсом. Он признался, что считает 52-летнего американца одним из самых выдающихся боксеров планеты.